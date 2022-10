Internacional evita festa do título do Palmeiras e Corinthians cai na classificação

Corinthians perde e cai para quinto, Internacional evita, para já, título do Palmeiras

O Corinthians, de Vítor Pereira, perdeu, na quarta-feira, em casa com o Fluminense e caiu para quinto no campeonato brasileiro de futebol, numa jornada em que o Internacional venceu e evitou para já o título do Palmeiras.

Em jogos da 34.ª jornada, os treinadores portugueses tiveram resultados muito diferentes, primeiro com Abel Ferreira a sair triunfante da visita ao Athletico Paranaense, ainda na terça-feira, e, depois, com Vítor Pereira a perder na quarta-feira.

A jogar em casa, o Timão não teve um bom desempenho diante do Fluminense e um bis de German Cano, com golos aos 12 e 70 minutos, aniquilou o Corinthians, com a equipa de Vítor Pereira a cair do quarto para o quinto lugar.

Na conferência final, o treinador acabou irritado quando questionado sobre quem mandaria na sua casa, numa fase em que a imprensa questiona a possibilidade de Vítor Pereira continuar à frente do clube 'paulista'.

"Se o Corinthians quer e eu também quero, vamos tentar. Vamos ver se eu consigo. Não é a mulher que manda ou deixa de mandar. A minha mulher anda há 12 anos fora de casa, e sou eu que tomo as decisões", disse o treinador, já depois de se irritar com a pergunta, justificando que a mesma nada tinha a ver com futebol.

A derrota em casa com o Fluminense deixou o Corinthians na quinta posição, por troca com o adversário de quarta-feira, mas ainda em lugar de apuramento para a Taça dos Libertadores da América, competição em que entram diretamente os cinco primeiros.

Também na quarta-feira, o Internacional recebeu e venceu o Ceará, evitando para já o título do Palmeiras, de Abel Ferreira, que lidera o campeonato com mais 10 pontos e quando passam a estar 12 em disputa.

Uma vitória do Palmeiras na próxima ronda, em que recebe na próxima semana o Fortaleza, permitirá ao Verdão comemorar o título.

Na ronda, também o Botafogo, do técnico português Luís Castro, recebeu e venceu o Bragantino, por 2-1, com a equipa carioca a subir ao oitavo lugar, na fronteira entre o apuramento para uma pré-eliminatória da Libertadores ou a entrada direta na Taça sul-americana.