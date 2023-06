Internacional dinamarquês termina carreira, aos 29 anos

Problemas físicos motivaram a decisão do extremo, que estava emprestado pelo Antuérpia ao AIK, da Suécia.

Viktor Fischer, internacional dinamarquês, decidiu terminar a carreira de jogador, aos 29 anos.

A decisão foi comunicada pelo Antuérpia, campeão belga, que emprestou o extremo aos suecos do AIK até ao final do ano, numa cedência que foi cancelada, a pedido do mesmo.

Por via de uma nota publicada nas redes sociais, o emblema explica que a decisão foi motivada por problemas físicos, numa altura em que Fischer levava dois golos em 12 jogos realizados pelo AIK em 2023.

Formado nos dinamarqueses do Midtjylland e no Ajax, o extremo representou o Middlesbrough (Inglaterra), Mainz (Alemanha), Copenhaga, Antuérpia e AIK na carreira, vencendo uma Liga belga, uma Taça da Bélgica, duas Ligas da Dinamarca, duas Eredivisies e uma Supertaça dos Países Baixos.

Ao nível de seleções, representou a Dinamarca no Mundial'2018, na Rússia, fazendo um jogo.