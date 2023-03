Internacional da República da Irlanda anuncia diagnóstico de autismo

James McClean, do Wigan, identificava-se com alguns sintomas da filha, que é autista, e procurou um diagnóstico para ele próprio. O anúncio deve-se ao facto de estarmos na Semana Mundial da Aceitação do Autismo

James McClean, extremo do Wigan e 100 vezes internacional pela República da Irlanda, anunciou numa publicação nas redes sociais que foi diagnosticado com autismo.

O anúncio surge na Semana Mundial da Aceitação do Autismo e é uma forma de apoiar a filha de quatro anos, que também é autista.

McClean revela que se identificava com muitos sintomas da filha e decidiu procurar ajuda, recebendo o diagnóstico de autismo.

"Como todos sabem, a minha filha Willow-Ivy é autista. Os últimos 4 anos têm sido uma grande mudança na minha vida da forma mais espantosa, mas também muito difícil, por vezes, à medida que a observava a ultrapassar tantos obstáculos na sua vida e a aprender a gerir os desafios que enfrenta diariamente. Quanto mais Erin e eu aprendemos sobre o autismo, mais começámos a reconhecer que eu era muito semelhante à Willow de mais maneiras do que pensávamos. Vejo tantos pequenos traços nela que vejo em mim mesmo. Por isso, decidi ir e obter uma avaliação de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Tem sido uma pequena viagem e agora, tendo um diagnóstico, sinto que está na altura de o partilhar, durante a semana em que estamos. Debati durante algum tempo se partilhar isto, que faço para a Willow-Ivy, para lhe dizer que a compreendo e que o facto de ser autista não a impede de alcançar os seus objetivos e sonhos. A menina do papá", escreveu, numa mensagem emocionada.

