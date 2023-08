Internacional brasileiro pode reencontrar Jorge Jesus, agora no Al Hilal

Técnico português treinou o médio Willian Arão no Flamengo e no Fenerbahçe

Não há dúvidas de que o médio Willian Arão, internacional brasileiro de 31 anos, é um jogador muito do agrado de Jorge Jesus.

Depois de tentar contratar o brasileiro quando estava no Sporting, acabou por treiná-lo no Flamengo. Depois levou-o para o Fenerbahçe e agora, pela terceira vez, poderá ter Arão às suas ordens, no Al Hilal.

"Tivemos jogadores quase fechados, vinha a Arábia e cobria a proposta. O Arão, por exemplo. Negociámos com ele e foi para a Arábia. Ninguém compete com a Arábia", disse o coordenador de futebol do Santos, Paulo Roberto Falcão.

Refira-se que ainda não há qualquer transferência de Arão confirmada, sendo que o Globoesporte, após as declarações de Falcão, averiguou que o médio está a caminho do Al Hilal.