Internacional argentino despede-se da Juventus: "Foi um ano muito difícil..."

Leandro Paredes terminou o seu empréstimo do PSG à Vecchia Signora e recorreu às redes sociais para se despedir dos italianos.

Leandro Paredes, internacional argentino emprestado pelo PSG à Juventus na presente temporada, terminou a cedência e vai regressar a Turim no verão, recorrendo esta segunda-feira às redes sociais para se despedir do clube italiano, que terminou a Serie A no sétimo lugar.

"Foi um ano muito difícil e dói não conseguir atingir os objetivos que tínhamos, mas levo comigo um grupo de jogadores e pessoas incrível. Só queria agradecer aos adeptos que sempre me apoiaram ao longo do ano, mas acima de tudo a todos e a cada um dos meus colegas de equipa. Vou levar-vos sempre comigo", escreveu o médio, de 28 anos, no Instagram.

Recorde-se que a Vecchia Signora começou por ser castigada pela Federação Italiana de Futebol (FIGC) com a retirada de 15 pontos no campeonato, mais tarde anulada por recurso. Posteriormente, a entidade atribuiu-lhe uma nova sanção de 10 pontos, com base em irregularidades financeiras. De resto, o clube ficou em terceiro na fase de grupos da Champions e foi eliminado pelo Sevilha nas meias-finais da Liga Europa.

Quanto a Paredes, fechou a época com um golo e uma assistência em 35 jogos disputados pela Juventus, tendo mais um ano de contrato no PSG.