Internacional alemão deixa Eintracht Frankfurt e ruma à segunda divisão

Erik Durm é reforço do Kaiserslautern

O histórico Kaiserslautern, que subiu esta temporada à segunda divisão alemã, anunciou esta quarta-feira a contratação de Erik Durm, que deixou o Eintracht Frankfurt.

O lateral de 30 anos, capaz de atuar em ambos os flancos da defesa, é internacional alemão por sete ocasiões e já foi treinado por Jurgen Klopp no Dortmund, onde esteve de 2012 a 2018.

Após sair do Signal Iduna Park, Durm experimentou a Premier League com as cores do Huddersfield, mas a experiência durou apenas uma temporada, com o lateral a regressar à Alemanha, mais concretamente ao Eintracht Frankfurt, em 2019.

Esta época, a terceira em que representou as águias negras, Durm realizou apenas nove jogos, ajudando ainda assim o clube a conquistar a Liga Europa.