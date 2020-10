Internacionais ingleses violam regras de distanciamento ao participarem em festa

Um dos jogadores presentes, Tammy Abraham, do Chelsea, já se retratou publicamente pelo sucedido. Casos de incumprimento das regras de distanciamento por atletas ingleses sucedem-se

Os jogadores internacionais ingleses Jadon Sancho, Ben Chilwell e Tammy Abraham quebraram as regras de distanciamento social impostas pelo Governo inglês ao participarem numa festa surpresa do avançado do Chelsea, realizada em Londres.

Tammy Abraham comemorou recentemente o 23.º aniversário juntamente com 20 pessoas, entre as quais estiveram os dois colegas da seleção de Inglaterra, pelo que violaram as regras impostas do Governo britânico que limita um ajuntamento até seis pessoas.

No Twitter, circulam já imagens retiradas de uma gravação vídeo de confraternização dos futebolistas, que devem ser alvos de multas governamentais e, inclusive, afastados temporariamente da seleção de Inglaterra. A Federação daquele país estará a averiguar o caso.

"Jadon Sancho, Tammy Abraham e Ben Chilwell quebraram as regras da covid-19 no último fim de semana ao participarem numa festa em Londres", lê-se na publicação, que acrescenta que o "Dortmund está furioso com [Jadon] Sancho porque falhou os dois últimos jogos por estar doente e não treinou toda a semana".

O jovem avançado do Chelsea, agora com 23 anos de idade, retratou-se publicamente pela realização da festa de aniversário e garantiu que não se voltará a repetir um evento do género.

"Embora eu não soubesse que isso foi planeado, gostaria de pedir desculpas de coração pela ingenuidade demonstrada por todos na organização e participação neste encontro", começou por dizer Tammy Abraham.

"Reconheço que tenho a responsabilidade, tanto na minha vida profissional como na pessoal, de honrar e respeitar as diretrizes e lamento profundamente que isto tenha acontecido. Tudo o que posso fazer agora é aprender com isto, pedir desculpas a todos e garantir que não acontece novamente", afirmou ainda o avançado.

Esta não foi a primeira vez que jogadores internacionais ingleses quebraram as regras de distanciamento social implicadas pelo contexto pandémico de covid-19.

Phil Foden (Manchester City) e Mason Greenwood (Manchester United) foram afastados do estágio da formação britânica, a 7 de setembro, por terem estado na companhia de mulheres, ainda que fora do perímetro do hotel, como explicou, na altura, o selecionador Southgate.