ZOOM - Solari "tinha-os no sítio" quando escrevia no El Pais sobre futebol

Santiago Solari, o treinador interino do Real Madrid, foi um dos grandes futebolistas no virar do século. Mais discreto do que outras estrelas, enchia o peito como cronista no El Pais, o que fazia sem papas na língua. O JOGO foi espreitar quatro anos de opiniões semanais e traz-lhe pensamentos fantásticos sobre nomes como Cristiano Ronaldo, Casillas, Mourinho e outras personalidades, mas com prosa literária de excelência, capaz de fazer corar alguns escribas profissionais.

Santiago Solari, 42 anos, nascido em Rosário, Argentina, uma das estrelas "alvicelestes" do virar do século, teve passagens bem-sucedidas, como jogador, pelo River Plate (ARG), Atlético de Madrid e Real Madrid (ESP). Neste último emblema passou cinco épocas, antes de rumar ao Inter de Milão. De 2008 a 2011, fez "entardecer" a carreira pelo San Lorenzo (Argentina), Atlante (México) e Peñarol (Uruguai).

O resumo num parágrafo não faz jus à carreira de um dos melhores jogadores do seu tempo. Ainda por cima, por se tratar de um dos que nunca teve medo das palavras. Aliás, conforme se pode perceber pela sua primeira conferência de imprensa enquanto treinador interino dos madridistas, antevendo a partida da Taça do Rei: "Jogar em Melilla com os cojones". O que em Portugal tem várias traduções e, para não ferir ninguém nem fazer título com o que seria uma tradução literal ("colhões"), escolhemos a versão subliminar do norte luso: "Com eles no sítio".

Sobre o técnico que saltou da equipa B para a A de Madrid, graças ao despedimento de Lopetegui, hoje quisemos passar os olhos por algumas das crónicas que escrevia no El Pais, um dos periódicos mais prestigiados de Espanha, e onde começou a escrever em 2007, ainda era jogador do Inter de Milão.

Numa das suas primeiras crónicas, a 05 de novembro desse ano, mostra imediatamente que "os tem no sítio", ao questionar os juízos à posteriori nas televisões, uma moda de então...: "Julgar ações de contacto com imagens televisivas não confere certezas e só complica um jogo que na sua essência e regulamento pede continuidade. E é ainda mais difícil quando se pretende julgar a intencionalidade".

Na semana seguinte insurgiu-se contra a FIFA: "O plano 6+5 da FIFA propõe, a partir de 2010-11, que as equipas europeias apresentem em campo formações compostas por um mínimo de seis jogadores selecionáveis pelo país da respetiva liga. É evidente a sua incompatibilidade com o direito de livre circulação dos cidadãos e trabalhadores".

Mais tarde, defende o português Luís Figo e os jogadores mais maduros nas principais ligas, alertando contra a crítica fácil e explicando o que realmente se espera dos veteranos nas grandes equipas.

A 12 de maio de 2013, numa extensa crónica sobre as guerrilhas a Mourinho, sendo a mais mediática a que opunha o português e Casillas. Mas a opinião de Solari estava bem acima de ambos: "(...) prefiro pensar que a forma de ser e de comunicar de Mourinho e as reações virulentas que provoca obrigaram muitos a revelar-se num espaço que nunca ocuparam. Logo, as agressões e picardias mútuas fazem o resto, já que não se pode opinar a favor ou contra decisões pontuais sem ser etiquetado por um ou outro lado. No final, uma estranha conclusão: muitos dos que dizem detestar Mourinho acabam a parecer-se muito com ele".

São uns três anos anos de crónicas em que o madridista não esconde a sua admiração e afeto por Messi, rival do Barcelona, revela a sua visão sobre portugueses influentes como Mourinho e Cristiano Ronaldo, argumenta com referências cinematográficas, recorrendo a Lars Von Trier e Stanley Kubrick para contextualizar momentos em campo e fora de campo.

Tudo isso e muito mais pode encontrar neste link, mas fizemos uma súmula de frases de Solari em diversos momentos, entre 2011 e 2014.

Algumas frases extraídas das crónicas de Solari no El Pais.

"Ver um jogo pela televisão é como ler a tradução de um poema" (11.02.2008);

(Sobre Totti) "Só há um monumento em falta na cidade de Roma" (03.03.2008);

"O êxito do Arsenal é de tantos anos a jogar bem futebol numa época voraz de resultados imediatos e vitórias instantâneas" (14.04.2008);

(Despedida de Ronaldo, o "fenómeno") "Jogava futebol com uma superioridade natural e crivava os adversários com o seu brutal talento" (28.02.11);

(Rivalidade Real-Barcelona) "Mourinho apresentou-se como uma Robin dos Bosques do futebol espanhol sem reparar que nunca será visto como um justiceiro dos pobres, mas sim pelos ricos que aspiram à recuperação do trono" (21.03.11);

(Sobre Mourinho e rivalidade com Barcelona) "Quando o Real Madrid dedica as suas energias em focar-se no discurso futebolístico, o conjunto e o treinador transmitem com clareza as suas ideias através do jogo. Quando se dedica a repreende ou a gritar o seu febril discurso extrafutebol, o Real fere a sua tradição e revela os excessos dos que o representam" (22.08.11);

"Jogadores e jornalistas desportivos, inimigos íntimos que, tal como os conhecemos, não poderiam existir uns sem os outros" (21.11.11);

"Quando Cristiano Ronaldo analisou a antipatia que desperta em alguns campos de Espanha e conclui tratar-se de inveja, talvez não tenha exagerado sobre o diagnóstico que fez de si mesmo: "Rico, giro e um grande jogador". No entanto, com a sua declaração caiu no sítio exato que gera essa antipatia: uma excessiva consciência e necessidade de comunicar os próprios atributos" (18.03.12);

"O Real Madrid venceu simplesmente porque se impôs no "mano a mano" com o Barcelona. Para além das repetidas alusões de Mourinho ou dos escassos pontos extra de Guardiola, foi finalmente o futebol e não qualquer outro fator que deu o título aos "blancos"". (06-05.12)

(Sobre a dopagem de Lance Armstrong) "Se aplicássemos, em adultos, os valores da nossa infância, seríamos mais restritivos com os que não sabem jogar limpo" (27.08.12);

"Sábado passado, [Mourinho] deixou Casillas, figura, capitão e referência da equipa, no banco. Uma decisão que, busque-se onde se busque (independentemente da derrota em Málaga), não parece ter ângulos positivos" (24.12.12);

""Esse Francescoli é melhor do que Cristiano ou Messi?", perguntou-me um dos miúdos quando terminei a ronda. "Não", e disse-lhe: "Francescoli é o meu ídolo"" (17.03.13);