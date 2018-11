ZOOM - Premier League, emblemas e selecionador inglês desconfiam do plano pós-Brexit

O plano pós-Brexit da federação inglesa de futebol, que hoje será oficialmente apresentado aos clubes, não parece agradar nem ao treinador da seleção da Inglaterra, que, supostamente, iria beneficiar com o mesmo. Há notícias de que os principais emblemas torcem o nariz e a Premier League alerta para a desvalorização da marca. Em Espanha já se espreitam eventuais saldos...

Da mesma forma que o Brexit tem mantido uma grande divisão no Reino Unido, especialmente na nação-mãe real, a Inglaterra, as eventuais medidas para o pós-Brexit já deixam marcas no seu futebol, uma das suas principais marcas mundiais.

Dois dias depois de a FA (Football Association - federação inglesa de futebol) ter anunciado uma medida nesse sentido, que irá reduzir de 17 para 12 os jogadores estrangeiros (ou não formados localmente) dos planteis da Premier League (cada um com 25 futebolistas profissionais inscritos), é o próprio selecionador inglês, Gareth Southgate, que vem a público contrariar um dos principais argumentos: "Acho que não fará qualquer diferença".

As palavras do antigo futebolista são contrárias aos propósitos do seu patrão, a FA, no que diz respeito ao limite de jogadores: "Há, claramente, algumas questões relacionadas com o futebol, a propósito do Brexit e dos seus efeitos. É certo que, na passada jornada, estávamos abaixo dos 28 por cento de utilização de jogadores ingleses [na Premier League], mas a maior parte dos dados que fui vendo sugerem que as quotas propostas não farão qualquer diferença, porque consegue-se montar um onze sem uma base de jogadores britânicos".

São palavras que ecoam no dia em que a FA irá apresentar o seu plano aos clubes da liga inglesa. E acontecem um dia depois de uma declaração da própria Premier League, enquanto organizadora da prova: "Temos tido conversações positivas com o Governo sobre a importância do acesso a jogadores comunitários para os nossos clubes, assim como sobre os múltiplos benefícios culturais e económicos que uma globalmente popular Premier League traz ao Reino Unido".

"O acesso a talentosos futebolistas de toda a Europa foi uma das chaves do crescimento da Premier League, nomeadamente no que diz respeito às assistências nos estádios e o interesse na prova, em conformidade com a elevada qualidade dos jogadores estrangeiros nas nossas competições, juntamente com os melhores britânicos e irlandeses", refere a nota da organização, que terá, a partir de 2019, uma nova presidente: Susanna Dinnage, atual presidente da cadeia televisiva norte-americana Discovery, que sucederá Richard Scudamore.

Uma declaração que soa a aviso à FA no que diz respeito a quaisquer alterações ao "status quo" da competição, a que se junta já algum noticiário a dar conta da resistência dos clubes mais fortes à proposta da FA. Algo que só mais para o final do dia poderá ser melhor conhecido, após o encontro referido.

Segundo o The Times, "os clubes irão combater os planos da FA (...), embora seja de considerar que parte deles esteja de acordo com a possibilidade de reduzir o número de estrangeiros, de forma a assegurar um mercado global livre para os talentos estrangeiros após o Brexit".

Atentos às movimentações e possíveis alterações na liga inglesa estão, naturalmente, os clubes de outras ligas igualmente poderosas. Nomeadamente os de Espanha, a liga que segue, em termos de poder económico-financeiro, logo atrás dos britânicos.

Os cortes que possam acontecer nos planteis da Premier League poderão resultar em saldos para espanhóis, italianos, alemães e franceses, sobretudo. A publicação ElEspanol.com, por exemplo, já faz contas às sobras que poderão interessar ao Real Madrid, conforme pode ver neste link.

O que permite concluir algo como o que, há poucas horas, "twitou" o criativo e produtor Tom Taylor (New York Times/Marvel/DC Comics): "A Inglaterra, inventora do futebol, também inventou o autogolo".