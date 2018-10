O treinador português do Everton, Marco Silva, está em destaque nos Media ingleses. Tudo porque resultou em pleno um par de substituições a oito minutos do final do jogo com o Crystal Palace. A estreia de André Gomes pelos "Toffees" - embora tenha cedido o lugar a um dos marcadores dos dois golos do Everton - também é considerada muito positiva, apesar de um momento trôpego, que se tornou viral na net.

Quis o destino que à nona jornada os três treinadores portugueses na Premier League - Marco Silva, Nuno Espírito Santo e José Mourinho - estivessem em fila indiana na classificação: Everton em oitavo, Wolverhampton em nono e Manchester United em décimo, respetivamente. Sendo que os "red devils" têm 14 pontos, menos um que os dois outros emblemas.

Marco Silva foi, no fim de semana, o único dos três a saborear a vitória. E logo pela terceira vez consecutiva, o que as estatísticas dizem ser uma estreia pessoal na Premier League. Ou seja, o que nas duas épocas anteriores não conseguiu no Watford e no Hull City.

É um treinador que sai claramente triunfante da nona jornada, não só pelo resultado, mas pela crítica que ,massivamente, aplaude a sua capacidade de mudar o jogo e acertar nas substituições: empatado a zero, consegue o resultado positivo com dois dos três suplentes usados: primeiro golo aos 87 minutos, pelo inglês Dominic Calvert-Lewin (que substituiu André Gomes), e aos 89 pelo turco Cenk Tosun.

Uma reação tática que a ESPN considera nos seus destaques do balanço da jornada: "Se fazer bem substituições é uma arte, então pendurem as decisões de Marco Silva no Louvre".

A BBC, por sua vez, diz que "Silva chegou ao ouro com as substituições", dando relevo às palavras Pat Nevin, antigo internacional escocês na rádio BBC 5: "Resultou graças a um treinador que foi suficientemente corajoso para fazer mudanças profundas naquele período".

Ideias idênticas que podem ser escutadas no podcast Super Sunday, da Sky Sports, assinado pelos antigos jogadores ingleses Jamie Redknapp e Joleon Lescott. Também o site inglês Romsey Advertiser se refere às decisões, titulando "O significado de mudança não se perde com Marco Silva".

Uma vitória marcada ainda pela estreia de André Gomes, o médio que se transferiu do Barcelona para a equipa de Liverpool. Não foi uma estreia infeliz, apesar de um lance que só acontece aos melhores e, por isso, fica na retina e no arquivo digital: um desequilíbrio num lance a solo que está a fazer as delícias dos... espanhóis.

E nem a coincidência tática que levou à vitória e obrigou à sua substituição lhe retirou ânimo, se olharmos para o seu desabafo nas redes sociais: "Que sensação! Trabalhei muito para experimentar a atmosfera espacial do Goodison's Park. Grande vitória e sensacional espírito de equipa, a lutar até ao final".

Sam Preston, do The Boot Room, não tem dúvidas: "Ele está em forma e não há dúvida de que se trata de um grande reforço para o Everton. É um médio superiormente talentoso que aponta à Liga dos Campeões".