Parabéns, Maradona! São 58 anos de vida de uma das maiores lendas do futebol. Fomos espreitar como as marcas do futebol que ele ajudou a engrandecer estão a saudá-lo. São dias em que nem as muletas que tem usado - sofre de artrose nos joelhos - lhe param algumas ambições. Nomeadamente políticas.

Maradona celebra hoje 58 anos de vida. O astro argentino, "Dios" ou profeta do futebol, ombreará para sempre, no decurso da História, com qualquer outro dos preferidos, atuais ou do passado, como o brasileiro Pelé, o inglês Bobby Charlton ou Cristiano Ronaldo. E, por muito que não queira - sobejam as suas depreciações públicas ao conterrâneo - com Lionel Messi.

No mundo digital, onde todos podemos dizer o que nos apetece, quando nos apetece e sem filtros, são incontáveis as manifestações públicas ou declarações de paixão pela passagem de mais um aniversário de Diego Armando Maradona, nascido a 30 de outubro de 1960, em Lanús, na Argentina.

Desde logo, a saudação dos que, na sua História, têm páginas douradas "escritas" com os pés de "El Pibe": Barcelona, Nápoles e Boca Juniores. Mas também a FIFA e a UEFA.

São manifestações entre a reverência e o provérbio, para uns um "sacerdote" que entrou em decadência, para outros um herói inesquecível, que nem a imagem das muletas que hoje usa consegue fintar um imaginário fertilizado pelos milhões de partilhas dos vídeos com os melhores momentos do eterno número 10 argentino.

Os mais novos conhecem-no do Youtube e das maravilhas sintetizadas em meia dúzia de segundos de vídeo. O bastante para lhes entrar pelo presente adentro. Os mais antigos são contemporâneos da arte de Maradona. São, também, os que sabem que ele é hoje treinador de uma equipa mexicana da segunda divisão - o Dorados - e que a mera possibilidade de se mudar para o principal campeonato daquele país - para treinar o Tijuana - é notícia em todo o mundo.

O palco mediático ainda lhe está aos pés, nem que seja para ele descartar essa transferência, como aconteceu há dois dias, conforme pode ler neste link. E segue, com maior ou menor dificuldade (como nas imagens abaixo), esse temível processo de envelhecimento em que os homens não deveriam ter que provar nada.

E depois há o Maradona político, revolucionário, defensor da ilusão de uma América Latina indivisível, capaz de citar Bolívar ou Sandino, amigo de casa de falecidos lideres como o cubano Fidel Castro ou o venezuelano Chávez. Ao primeiro, Maradona reconhece, até, uma espécie de salvação personalizada, coincidente com o momento em que se libertou de algumas dependências, num processo de desintoxicação realizado em Cuba.

Mas a sua imponência como figura que todos os estadistas mundiais reconhecem, nem que seja para estar na foto ou na selfie com "Dios", mantém-lhe viva a chama política. Por isso, no início do mês de outubro ofereceu-se para a campanha da senadora Cristina Kirchner, ex-primeira dama da Argentina, na sua corrida às Presidenciais naquele país. Maradona é, diga-se, afincadamente crítico do atual presidente, Mauricio Macri.