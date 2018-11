ZOOM - Liga das Nações: ingleses anseiam pelo título... e por férias em Portugal

A Inglaterra rejubila com o seu desempenho na Liga das Nações. Gareth Southgate é o herói do momento e nas "Terras de Sua Majestade" há já quem esfregue as mãos pelos preços das viagens para Portugal e do sol que vai estar em junho. Mas também há atenção aos "hooligans": as autoridades dos dois países já falam entre si, garante o The Sun.

Portugal, Inglaterra, Suíça e Holanda. Os quatro semifinalistas da Final Four, a disputar no Porto e em Guimarães, em junho, vão encher dois recintos com dimensões médias para as chamadas finais europeias: Dragão, 55 mil, e D. Afonso Henriques, 30 mil espetadores. A UEFA mostra-se satisfeita com a estreia da prova, os portugueses fazem contas às vantagens económicas e os ingleses andam eufóricos com o combinado e o seu selecionador.

Com mais ou menos intensidade e interesse, as seleções europeias entregaram-se à estreia da prova da UEFA, sem chuva de protestos dos clubes - talvez uma leve morrinha -, mas a obra está quase terminada. E, pelos vistos, veio para ficar, conforme o balanço positivo feito pelo presidente da UEFA, Aleksander Ceferin.

Mas vamos ao que importa nas ilhas britânicas. Uma competição que veio para substituir os muito chatinhos jogos de preparação, que só interessam aos treinadores e às finanças de algumas federações, só podia ganhar espaço pela importância dos seus episódios desportivos. Os ingleses, tal como nós portugueses, mas por sermos anfitriões da Final Four, estão claramente a investir no ganho que a Liga das Nações pode adquirir nesta sua primeira edição.

Basta atentar ao título da crónica de Barney Ronay, no periódico The Guardian: "Saúde da Liga das Nações: rara boa ideia da UEFA é uma maravilha para saborear". É certo que a seleção liderada por Gareth Southgate, semifinalista no Mundial da Rússia, no ano passado, está em fase de grande esperança. Tanta que coloca todas as fichas na conquista do troféu, em junho, o que contagia os seus adeptos e os seus Media.

"Não deu apenas nova vida ao futebol internacional, como eclipsou o tédio da fase de grupos da Liga dos Campeões", refere o jornalista, para quem a "única esquisitice" na prova é "a espera de seis meses pelas semifinais, disputa do terceiro lugar e a final, que acontecerá numa semana deliciosa em Portugal. (...) Para a Inglaterra, tudo isto é progresso".

Entre as dezenas de opiniões coincidentes nos elogios ao selecionador britânico, o The Chronicle resume: "Devolveu o sorriso à cara do futebol inglês". E noticia palavras sintomáticas de Steve Howey, antigo defesa do Newcastle: "Há um bem-estar latente desde o Mundial. Temos com expectativas como nunca tivemos".

Tantas que até o SPORTBible propõe, em modo humorístico, a elevação de Southgate a Cavaleiro do Reino, uma das mais altas distinções da monarquia inglesa...

Federação inglesa quer Southgate em campanha anti-violência

Entretanto, o The Sun deu hoje conta dos planos ingleses - que serão feitos em conjugação com as autoridades portuguesas - para evitar as malfeitorias dos bandos de "hooligans". E diz mesmo que as partes já estarão a iniciar contactos nesse sentido.

Por sua vez, o Daily Mail refere que a federação inglesa pondera utilizar a enorme popularidade de Gareth Southgate para campanhas anti-violência junto dos adeptos ingleses, que acorrerão a Portugal aos milhares. Aliás, há já referências aos preços muito baratos dos voos para o Porto: cerca de 200 euros. Sim, para quem recebe em libras, é mesmo barato.

Outra nota em destaque após a fase de grupos (melhor dizendo, quatro ligas, com subidas e descidas) da competição: o balanço muito positivo que o jornal Marca faz, mesmo com a eliminação da Espanha do palco da final: "Graças à Liga das Nações, pudemos apreciar jogos como a Espanha-Inglaterra, Alemanha-Holanda, Itália-Portugal, Croácia-Inglaterra... Querer ver grandes jogos internacionais entre seleções importantes deixou de ser algo pelo qual temos que esperar pelo menos dois anos".