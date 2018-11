O que distingue uma estrela pop de uma estrela rock é que o primeiro acaba a trabalhar para os gostos alheios, refém da sua imagem de sucesso, enquanto o segundo trabalha o que gosta e nada o torna refém. No futebol é a mesma coisa. Éric Cantona, de quem sabemos tudo e mais alguma coisa, assinou há 25 anos - faz hoje, precisamente - pelo Manchester United.

Quando esta data foi assinalada à passagem dos 20 anos sobre a assinatura entre o jogador francês e o Manchester United, o inglês The Guardian, um dos mais prestigiados jornais do planeta, deixava a questão: o que teria acontecido a Alex Ferguson sem Cantona? O jornalista Rob Smyth afirmava, nesse texto, que a então equipa de Ferguson, de 92/93, estava uma autêntica confusão. "Podia não ter ganho um único título, se não tivesse acontecido um ocasional telefonema", o tal que levou Eric Cantona a assinar pelo Manchester United, a 26 de novembro de 1992.

Os "red devils" eram oitavos na classificação, com apenas duas vitórias em 13 jornadas, aquando da entrada de Cantona, numa altura em que o clube perdera a oportunidade de assinar com o inglês Alan Shearer (fá-lo-ia mais tarde) e aquele que era considerado maior reforço do início da época - Dion Dublin - estava lesionado. O que aconteceu foi uma espécie de suplemento vitamínico que funcionou até à 42.ª jornada (prova com 22 equipas), com o título inglês conquistado (mais 10 pontos que o Aston Villa), algo que não acontecia desde a época de 1966/67. Foi, também o primeiro ano da Premier League, enquanto prova organizada profissionalmente pela liga inglesa.

O resto da história é dos livros, do cinema, da televisão, da publicidade, da política e dos amigos, nomeadamente os de Lisboa, onde Éric Cantona atualmente reside. Aliás, a propósito da cidade portuguesa, importa recordar que a primeira vez que Eric Cantona vestiu a camisola do United foi num particular com o Benfica, no Estádio da Luz, para celebrar os 50 anos de Eusébio. A sua estreia em competições oficiais aconteceu a 6 de dezembro, quando entrou, na segunda parte, para defrontar os rivais do City, que acabou com uma vitória por 2-1.

A transferência de Cantona, que fora campeão inglês, na época anterior, pelo Leeds, custou aos "Red Devils" cerca de 1,2 milhões de libras (algo como um milhão e 350 mil euros). Uma aposta arriscada, tendo em conta que o histórico de Eric, sobretudo em França - Auxerre, Bordéus, Montpellier e Marselha -, estava cravejado de uma série de incidentes e castigos à custa da sua tremenda indisciplina. Tanto que, a dezembro de 1991, o próprio, agastado com os castigos e suspensões, chegou a anunciar o seu final de carreira. Jogava no Nimes.

Ainda durante esse ano, havia sido oferecido, pelo então selecionador francês Michel Platini, ao Liverpool, treinado por Graeme Souness, antigo técnico do Benfica. Platini era fã de Cantona e achava que ainda havia de dar jogador de topo. E deu. Foi ao serviço dos mancunianos que todo o poder futebolístico de Cantona se revelou: 82 golos em todas as competições nas cinco épocas ao serviço do United (92/93 a 96/97), tendo contribuído para quatro títulos de campeão nacional nesse período. Ali foi muito mais alguém do que na própria seleção francesa, que, entretanto, falhara a qualificação para o Mundial94 e que não contou com ele para o Euro96. Mais tarde, confessou até ter "puxado" pela Inglaterra, e não pela França.

Cantona era o "Rei" de Manchester. Ainda é, mesmo num emblema que ajudou a coroar, nos últimos 30 anos, futebolistas como Cristiano Ronaldo, David Beckham e Ryan Giggs. A glória mundial de Cantona não terminou quando pendurou as chuteiras. Bem pelo contrário.

O seu espírito crítico e rebelde, que muitas contrariedades provocaram na sua carreira nos relvados, transformou-se no seu maior trunfo no que diz respeito à sua gestão de imagem: dos publicitários ao cinema, do futebol de praia e das ações cívico-políticas (exemplo, a sua campanha contra os bancos nos anos de crise económico-financeira global, em 2010) aos comentários à atualidade desportiva. E, neste particular, ainda há dias afirmou que o português José Mourinho, atual treinador do Manchester United, "não é o homem certo para a mulher certa". "Tem a ver com a forma de jogar. Podes perder jogos e correr riscos", afirmou, a propósito dos 70 por cento de posse de bola da Juventus na partida em Old Trafford, para a Champions (derrota por 1-0).

Mais do que um mito, Cantona é imagem de marca. Era um jogador conhecido há 25 anos. Mas, depois, transformou-se em algo mais do que um fabuloso jogador de futebol. O que não é fácil. Quase todos temos a sua imagem a levantar a gola do polo vermelho. E quase toda a gente se lembra, ou procura na internet, o famoso golo ao Sundeland, em 1996/97.

Dele ficam grandes memórias, de futebol jogado e de uma conduta de indisciplina contestável, mas até admissível, pegando na argumentação do próprio no caso do incidente de Sulhurst Park, em 1995. Expulso após lance com os defesas do Crystal Palace (1-1), que lhe fizeram marcação cerrada e premeditadamente violenta (como pode ler aqui), respondeu com um golpe de karaté aos impropérios chauvinistas de um adepto da equipa da casa. Algo do género "volta para a tua terra, francês de merda". Quem nunca respondeu ou teve vontade de responder como Cantona?