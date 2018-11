ZOOM - Federação espanhola revela áudio do VAR no Barcelona-Real Madrid

Já poucas dúvidas havia sobre o penálti cometido por Varane sobre Luis Suarez. Mas a federação espanhola resolveu pôr o mundo a ouvir as comunicações entre o árbitro e o vídeo-árbitro do último clássico, no final de outubro. Em Espanha, o balanço é positivo. Portugal, que estreou o sistema, poderá ser o anfitrião da primeira prova de primeira categoria da UEFA com VAR: a Final Four da Liga das Nações. A não ser que a estreia se faça já na fase a eliminar da Champions.

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) aproveitou o balanço positivo da atuação da vídeo-arbitragem na principal liga profissional para revelar ao mundo a conversação entre o árbitro e o VAR do último clássico Barcelona-Real Madrid, aquando do lance que mais polémica suscitou: uma falta do defesa madridista Varane sobre o avançado Luis Suarez, que no momento escapou à vista do "juiz" José Sánchez Martínez.

Numa sala repleta de jornalistas, o Comité Técnico de Árbitros federativo, liderado por Carlos Velasco Carballo, contextualizou o diálogo quando Varane e Suarez se envolvem no coração da área e a bola sai rechaçada da zona de perigo. "Bola, bola, bola. Para mim, tira a bola", ouve-se, pela voz do árbitro do encontro.

"Não reinicies, por favor", diz o VAR, ao mesmo tempo que se ouve Mártinez a contrapor os protestos dos jogadores do Barça e do Real Madrid: "Não vai ser como querem. Estamos a trabalhar, ok? Tranquilidade". E espera por mais informação, sem reiniciar o encontro, uma vez que a bola tinha saído de campo.

Da sala do VAR sai nova comunicação: "Recomendo a visualização. (...) Varane não toca na bola, golpeia o Luís Suárez". Mártinez acaba a confirmar esse contacto em falta: "Sim, é penálti. Sem amarelo". Assim foi o 2-0, alcançado da marca de rigor, apontado pelo uruguaio do Barça rumo à goleada por 5-1, que ditou a dispensa de Julen Lopetegui, o então treinador madridista.

No encontro com os jornalistas, Carlos Velasco Carballo considerou "muito positivo" o primeiro terço do campeonato, no que diz respeito à estreia do VAR em Espanha, e o diretor do projeto, Carlos Clos Gómez deu a conhecer números que espelham as atuações:

- 12 jornadas, 120 partidas e 41 intervenções de VAR;

- Um total de 1420 incidentes verificados, uma média de 12 por partida;

- 11 golos anulados após intervenção do VAR;

- 11 golos validados pelo VAR;

- Há três por cento menos de protestos face à temporada anterior;

- Menos 66 por cento de simulações;

- Intervenção do VAR dura uma média de 73 segundos.

Mas, como em tudo, há sempre alguma dissonância ou desconfiança pelas novas tecnologias. Como é o caso do treinador do Eibar, o técnico com o período de tempo mais consecutivo na liga espanhola. Ora, e o que diz José Luis Mendilibar, que também passou pelo Levante, Atlético de Bilbau, Valladolid e Osasuna?

Em entrevista ao El País, publicada hoje, nas vésperas de receber o Real Madrid, começa com uma tirada humorística, quando questionado sobre o VAR: "É melhor nem falar. Do bar para beber umas cervejas, sim. Do outro, não digo nada". E não falou. Mas deixou uma tirada genérica, durante a entrevista (que pode ler aqui), sobre as modernidades: "Estamos a perder a sensatez no futebol".

UEFA avança com VAR

Já na sua segunda temporada na liga portuguesa - uma das pioneiras do sistema - é bem possível que o VAR seja implementado na fase de eliminatórias da "Champions" e da Liga Europa, conforme confidenciou o italiano Andrea Agnelli, presidente da Juventus e da Associação Europeia de Clubes (ECA), durante a conferência de imprensa conjunta com Aleksander Ceferin, presidente da UEFA.

E, segundo o francês L"Equipe, também poderá haver VAR na Final Four da Liga das Nações, a disputar no Porto e em Guimarães, em junho de 2019.