ZOOM - Brexit começa a atacar a Premier League

São ainda vagos e pouco expressivos os primeiros impactos ao anúncio de que a FA - Football Association (federação inglesa de futebol) quer reduzir os jogadores estrangeiros nos planteis da Premier League. Ponto de ordem para percebermos do que se fala: atualmente, por cada 25 jogadores de cada emblema na liga inglesa, 17 podiam ser estrangeiros. Conforme a medida que a FA quer implementar, os 17 passam a 12, menos de metade do plantel.

A confirmar-se a intenção federativa - os responsáveis da liga profissional ainda não deram a sua opinião -, é seguro que o impacto do Brexit na marca do futebol inglês será grande. Desde logo, há uma questão macro acrescida: se o impacto for negativo, quanto poderá desvalorizar um produto que teve receitas superiores a cinco mil milhões de euros na época passada (segundo o relatório Delloite das finanças do futebol de 2018)?

O preço do Brexit no futebol, cuja "fatura" passa por medidas a apresentar na quinta-feira aos clubes, é desconhecido. Para já, o que se sabe é que estará em cima da mesa um modelo protecionista, pretensamente para valorização dos jogadores locais. Isso interessa aos proprietários dos emblemas ingleses, quase todos nas mãos de magnatas ou sociedades estrangeiras?

Entre as primeiras opiniões publicadas, registe-se a do jornalista Oliver Kay, do Times, a publicação que primeiro trouxe o assunto à estampa: "O limite Brexit de jogadores estrangeiros seria libertador e não restritivo".

Basta ler as primeiras linhas para lhe perceber o alinhamento: "No Estádio Etihad [do Manchester City], um dérbi local liderou as atenções em todo o mundo. É um jogo mundial, por estes dias: dois clubes de Manchester, um é propriedade de um xeque de Abu Dhabi e outro de uma sociedade de capitais de risco da Florida; um liderado por um catalão e outro por um português; dez nacionalidades diferentes nas duas equipas. Marcus Rashford foi um dos dois mancunianos a começar o jogo, O outro foi Anthony Taylor, o árbitro".

Há menos de um mês, um trabalho da Bloomberg questionava o que estariam a fazer a FA e a Premier League para fazer face ao Brexit, nomeadamente para encontrarem pontes entre os interesses de ambas as instituições. Pontes essas que podem estar concluídas. Mas há que esperar pela posição da Premier League para o sabermos. entretanto, do lado da política, há a notícia de que um acordo entre a União Europeia e o Reino Unido, com vista ao Brexit, pode ser conseguido nas próximas 48 horas, isto é, até quinta-feira, dia em que está prevista a reunião da FA com os clubes.

A liga inglesa, segundo o trabalho assinado pelo jornalista David Hellier, "está preocupada com a liberdade de movimentos dos jogadores", melhor dizendo, com a liberdade das contratações. Sem as regras da União Europeia, será reduzido o número de futebolistas comunitários, já para não falar dos extracomunitários, com impacto assegurado num produto com receitas acima dos cinco mil milhões de euros.

Do outro lado, uma FA preocupada com os talentos formados localmente e o valor da seleção inglesa. "Tal como a liderança política [inglesa], as duas organizações esperam encontrar um compromisso que beneficie a seleção nacional e que mantenha o máximo acesso dos clubes da mais rica liga profissional ao mercado europeu", anotou, a 20 de setembro.

O político Patrick O'Flynn, deputado inglês no Parlamento Europeu, foi um dos que imediatamente veio a terreiro defender a medida da FA e considerá-la "um bónus do Brexit", pois irá "beneficiar a seleção" e, ao mesmo tempo, "permitirá aos clubes de topo continuar a contratar os melhores do mundo para competir pelos troféus europeus".

Para já, caso a medida seja implementada, há seis fortíssimos emblemas que terão de reformatar as nacionalidades dos seus planteis. Nem mais nem menos que Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Manchester United e Liverpool.