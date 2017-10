Festa da Nigéria, Tunísia quase e Cabo Verde muito longe

Nigéria garantiu o passaporte para o Mundial2018 de futebol, tornando-se na primeira seleção africana qualificada

A Nigéria garantiu o passaporte para o Mundial2018 de futebol, tornando-se na primeira seleção africana qualificada, um feito quase repetido pela Tunísia, enquanto Cabo Verde comprometeu as aspirações ao perder com o Senegal.

A seleção lusófona não resistiu ao poderio de uma das atuais seleções africanas de topo, o Senegal, que foi à cidade da Praia, vencer por 2-0, numa partida em que só quebrou na parte final, com os golos de Diafra Sakho, aos 82 minutos, e de Cheikh N'Doye, aos 90+3, numa altura em que a equipa da casa procurava desesperadamente o empate.

Esta derrota não compromete, para já, as aspirações de apuramento de Cabo Verde no Grupo D, mas vai ter um jogo determinante já no próximo dia 6 de novembro, no Burquiina Faso, seleção orientada pelo treinador português Paulo Duarte, que também ambiciona o apuramento para a Rússia, e que também sofreu uma derrota na África do Sul.

O melhor d'O JOGO no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade O Jogo. Subscrever

A equipa de Paulo Duarte baqueou frente à seleção sul-africana que só tinha somado um ponto em três jogos, conquistado precisamente no Burkina Faso, mas que desta vez, venceu de forma categórica por 3-1, arrumando a questão antes do intervalo, ao qual chegou a vencer já por 3-0, com golos de Percy Tau, no primeiro minuto, Themba Zwane, aos 33, e Sibusiso Vilakazi, aos 45+1.

O Burquina Faso marcou o golo de honra aos 87, por Alain Traoré, mas a África do Sul jogou a última meia hora reduzida a dez unidades por expulsão de Zungu, antigo médio do Vitória de Guimarães, aos 67.

No Grupo B, a vitória da Nigéria na receção à Zâmbia, garantiu a presença na fase final do Mundial, graças a um golo do médio do Arsenal Alex Iwobi, a vinte minutos do final da partida, enquanto os Camarões venceram a Argélia, que, já eliminada, alinhou sem algumas das suas principais 'estrelas' como Brahimi, Mharez e Slimani.

A seleção camaronesa esteve a vencer por um golo, marcado aos 25 minutos, pelo avançado dos franceses do Marselha Clinton N'Jie, até quase ao final da partida, altura em que sentenciou o desfecho do jogo com o segundo golo, por Frantz Pangop, aos 89.

No Grupo E, Uganda e Gana não foram além de um 'nulo', deixando caminho aberto à qualificação direta do Egito, que soma nove pontos, mais um do que ugandeses e três do que ganeses, e recebe no domingo o lanterna vermelha Congo-Brazaville.

A seleção ganesa, necessitava de vencer para aspirar à qualificação para o Mundial2018, mas não conseguiu fazer um golo e no final fez um protesto formal alegando um fora de jogo inexistente num lance que terminou com a bola no fundo das redes ugandesas.

Quem saiu hoje goleado em casa foi a seleção da Guiné Conacri, à qual não lhe valeu a sua principal 'estrela', Naby Keita, que alinha nos alemães do Leipzig, cujos serviços os ingleses do Liverpool já garantiram na próxima época ao pagarem a cláusula de rescisão de 51 milhões de euros, segundo a imprensa germânica.

Mesmo assim, Keita colocou a Guiné Conacri na frente do marcador, aos 36 minutos, mas a Tunísia operou uma autêntica reviravolta, cujo início ocorreu ainda antes do intervalo, com o empate a ser consumado por Youssef Msakni, aos 45+1.

Na segunda parte, a seleção guineense foi atropelada pela Tunísia no último quarto de hora, fase do jogo em que marcou mais três golos e deu um passo importante rumo ao apuramento no grupo A, que lidera com 13 pontos, seguido da República Democrática do Congo, com 10, com a qual vai discutir uma vaga na Rússia.

De resto, a seleção congolesa cumpriu a sua obrigação ao vencer na Líbia por 2-1, a despeito das dificuldades colocadas pela seleção norte-africana, que esteve em desvantagem devido a um golo do jogador do Villarreal Cédric Bakambu, aos 50, mas logrou o empate aos 69, por Mohamed Al Musrati.

No entanto, o jogador do Konyaspor Wilfred Moke recolou a seleção congolesa na dianteira do marcador e garantiu três pontos que ainda mantém ténues esperanças de qualificação no Grupo A.

No Grupo C, Marrocos recebeu e venceu de forma concludente o Gabão por 3-0, graças a um 'hat-trick' do avançado Khalid Boutaib, que marcou aos 38, 56 e 72 minutos, e pulou para a liderança, com nove pontos, mais um do que outro dos tradicionais candidatos, a Costa do Marfim, que não fez melhor do que um 'nulo' no Mali, na sexta-feira.