Zidane explosivo: "Não quero ninguém. Não quero nada"

Treinador apresentou-se aos jornalistas mais tenso que o habitual

O Real Madrid está em quarto lugar e a 16 pontos do líder Barcelona, no pior momento desde que Zidane assumiu o comando da equipa, há cerca de dois anos.

Com o mercado aberto, fala-se muito de reforços, mas Zidane foi bem claro naquilo que precisa para a equipa. "Tivemos uma reunião com os jogadores, para analisarmos como estão as coisas. Quando algo não sai bem, queremos é trabalhar. Creio que os jogadores pensam o mesmo, vamos trabalhar mais que nunca, em todos os sentidos. Reforços? Não preciso de ninguém. E é isso. Não quero ninguém, não quero nada. Tenho um plantel e acredito no meu plantel. No final da temporada veremos. É nessa altura que se avaliam as coisas e se tiver de haver mudanças, muda-se."

O treinador francês não destacou qualquer jogador no momento mau da equipa e recusou entrar em conflito com o presidente. "Nunca vou fazer isso. Sou apenas um mais, estou de passagem. Ninguém é maior que o Real Madrid e nunca vou afrontar o clube ou o meu presidente que me pôs aqui. Vou defender o meu plantel até à morte."

O melhor d'O JOGO no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade O Jogo. Subscrever

O Real Madrid defronta o Numancia esta quarta-feira, em jogo para a Taça do Rei. Na primeira-mão os merengues venceram por 3-0.