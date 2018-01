Zidane: "Estou cansado de ouvir dizer que o Real Madrid está mal"

Treinador do Real Madrid falou aos jornalistas e defende que nem tudo está mal como dizer.

Zinedine Zidane, treinador do Real Madrid, falou esta sexta-feira aos jornalistas, numa conferência de antevisão ao jogo com o Villarreal. O mau momento da equipa no campeonato, a 16 pontos do líder Barcelona, com um jogo a menos, foi um tema lançado ao treinador merengue. "A situação é a que é. Temos de ver o positivo: estamos vivos em todas as competições. Não estamos tão mal como se diz", afirmou.

Apesar do empate caseiro (2-2) com o secundário Numancia, para a Taça do Rei, prova onde o Real segue em frente, Zidane disse ter gostado da equipa. "E repito. Não todo o jogo, mas gostei. Estou cansado de ouvir que o Real Madrid está mal. É fácil dizer que tudo está mal. Vende mais", atirou, deixando uma mensagem aos adeptos.

"As pessoas têm de vir ao estádio e ajudar a equipa, como sempre fizeram. Precisamos dos adeptos", terminou.