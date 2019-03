Zidane está de volta e já há cinco galáticos apontados ao Real Madrid

epa07429576 French Zinedine Zidane (R) delivers a speech during the presentation as the new Real Madrid's head coach next to Real Madrid's president Florentino Perez (L) at Santiago Bernabeu stadium in Madrid, Spain, 11 March 2019. Zidane comes back to Real Madrid after 278 days and will replace Argentinian Santiago Hernan Solari and signs until 2022. EPA/BALLESTEROS

Imprensa espanhola refere que Zidane contará com pelo menos três reforços de peso para a próxima época

De regresso ao Real Madrid para render Santiago Solari, Zinedine Zidane poderá ver o plantel merengue reforçado com jogadores de renome mundial. Pelo menos, será esse o compromisso do presidente Florentino Pérez, de acordo com a imprensa do país vizinho. Segundo o "As", a política de contratar galáticos está de volta e vários nomes surgem já como possíveis reforços, com o intuito de dotar o Real de maior poderio.

Além de Éder Militão, reservado para a próxima época, no horizonte perfilam-se Mbappé, Neymar, ou Hazard. O primeiro, compatriota de Zidane, já era pretendido em 2017, mas acabou por deixar o Mónaco para rumar ao PSG. Quanto a Neymar, é o reforço pelo qual o presidente merengue mais anseia, embora Zidane pareça torcer o nariz ao brasileiro, dado o temperamento do antigo craque do rival Barcelona. Também para o ataque, Hazard é considerado um jogador interessante por Zidane e o atleta do Chelsea até já admitiu que sonha representar o Real Madrid. Porém, os londrinos podem mostrar-se reticentes a vender o criativo, dada a restrição da FIFA que proibiu o Chelsea de contratar até janeiro de 2020.

Inglaterra é um mercado apetecível e além de Hazard, do rival Liverpool é apontado Mané. Aliás, o extremo dos reds já era cobiçado para a presente época e o interesse pode ser retomado no mercado de verão. Pogba, médio do Manchester United é outro dos que deseja trabalhar com Zidane, que gostaria de contar com o atleta. O internacional francês custaria cerca de 150 milhões de euros.

Kane, que estaria no horizonte, é um dos jogadores cuja contratação perde força com a chegada de Zidane, que prefere investir noutros atletas.