Vorskla Poltava vence e reforça quarto lugar no campeonato

O Vorskla Poltava, adversário do Sporting na Liga Europa, venceu este domingo no terreno do Lviv, por 2-0, e reforçou o quarto lugar do campeonato ucraniano, após a 14.ª jornada da prova.

Na Arena Lviv, campo do sétimo classificado da competição, Rebenok, aos 19 minutos, e o ganês Yakubu, aos 39, fizeram os golos da vitória da equipa forasteira.

Com este triunfo, o Vorskla Poltava manteve a quarta posição e aproximou-se do terceiro posto, ficando a três pontos do Oleksandriya, que empatou em casa com o Desna (1-1).

O Vorskla Poltava é adversário do Sporting no Grupo E da Liga Europa, juntamente com Arsenal e Qarabag.