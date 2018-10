Vinícius e uma polémica no Real Madrid: "Pedi para jogar com os bês, é melhor do que ficar em casa"

Brasileiro chegou com o rótulo de futuro craque mas não tem tido oportunidades com Julen Lopetegui.

Vinícius Junior chegou ao Real Madrid no passado verão com o rótulo de craque, mas poucos são os minutos somados com Julen Lopetegui. No total são 12 os minutos disputados pelo brasileiro com o treinador do Real Madrid, que relega muitas vezes o avançado para o Real Madrid Castilla.

A pouca utilização de Vinícius, tido como uma dos jovens mais promissores do futebol, é um dos fatores que levam às críticas à gestão de Lopetegui, mas o brasileiro afirma que sempre soube que o Castilla seria o seu destino. "Fiz a pré-época com o Real Madrid sabendo que podia jogar com a equipa B. Pedi para jogar no Castilla, não me iam ter em conta de outra forma. É melhor assim do que ficar em casa", afirmou Vinícius, em entrevista.