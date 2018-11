Vídeo publicado pelo L'Équipe pode ter revelado os três finalistas da Bola de Ouro

Jornal francês publicou um vídeo promocional da gala deste ano, que se realiza a 3 de dezembro em Paris.

O L'Équipe publicou esta segunda-feira um vídeo promocional da próxima gala da Bola de Ouro, prémio que será entregue em Paris no próximo dia 3 de dezembro. No vídeo divulgado pelo jornal francês, há três jogadores em destaque, apontados pelo jornal As como os possíveis finalistas do prémio que foi entregue a Cristiano Ronaldo nas suas últimas duas edições.

Mbappé, Varane e Modric, por esta ordem, surgem em destaque no vídeo promocional do jornal L'Équipe, que começa com imagens de Cristiano Ronaldo. Pouco depois surgem Mbappé e Varane, campeões do mundo pela França este verão, e depois Modric, beijando o troféu da Liga dos Campeões. O croata foi, de resto, o vencedor do prémio The Best - anteriormente entregue a CR7 - e do prémio de melhor jogador do ano da UEFA.

Depois do destaque dado a estes três jogadores, surgem também no vídeo Salah, Ronaldo, Messi, Neymar, Pogba, Griezmann, Kanté e Hazard, sendo que o L'Équipe fecha o vídeo com uma repetição das imagens de Mbappé, Varane e Modric (de novo por esta ordem).