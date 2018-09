Vida difícil para o Mónaco de Leonardo Jardim

Mónaco, orientado pelo treinador português Leonardo Jardim, perdeu em casa com o Marselha.

O Mónaco, orientado pelo treinador português Leonardo Jardim, perdeu em casa com o Marselha por 3-2, na quarta jornada da liga francesa de futebol, com o golo decisivo a ser marcado ao minuto 90. O Marselha não vencia neste campo desde 2010.

O ponta de lança grego Konstantinos Mitroglou, ex-Benfica, inaugurou o marcador à beira do intervalo, aos 45'+1', mas a equipa de Leonardo Jardim deu a volta ao resultado com golos do médio belga Youri Tielemans e do ponta de lança colombiano Falcao, aos 48 e 53 minutos.

No entanto, a formação monegasca não conseguiu segurar a vantagem perante o Marselha, que voltou o resultado com golos do médio Florian Thauvin, aos 74 minutos, e do avançado Valere Germain, que há duas épocas envergava a camisola do Mónaco.

Pela equipa da casa alinhou durante os 90 minutos o internacional português Rony Lopes, recentemente convocado por Fernando Santos para os jogos da seleção portuguesa frente à Croácia, particular, e à Itália, para a Liga das Nações.

Nos restantes jogos deste, o Saint-Étienne não aproveitou o fator casa e não conseguiu melhor do que um nulo na receção ao Amiens, ao contrário do Rennes, que recebeu e venceu o Bordéus por 2-0.

Com o triunfo no Principado, o Marselha pulou na classificação para quinto lugar, com sete pontos. O Paris Saint-Germain lidera com 12 pontos, seguido do Dijon e do Toulouse, segundo e terceiro, com nove. O Mónaco está a ter um arranque de época complicado: apenas quatro pontos em igual número de jornadas.