Vida difícil para o AEK: perde pontos, paga multa e ainda há jogos à porta fechada

Federação grega de futebol retirou três pontos ao campeão AEK de Atenas, adversário do Benfica na Liga dos Campeões.

A federação grega de futebol retirou três pontos ao campeão AEK de Atenas, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, no campeonato grego, devido a atos violentos dos seus adeptos, no jogo com o Olympiacos O atual detentor do título terá ainda de jogar as próximas duas partidas em casa à porta fechada e de pagar uma multa de 73.250 euros.

No intervalo do encontro da sexta jornada da Liga Grega, e durante cerca de 10 minutos, os adeptos do AEK entraram em confronto com a polícia, arremessando pedras, num encontro que terminou com o empate (1-1). O AEK de Atenas anunciou que pretende recorrer da decisão.

O PAOK partilha a liderança com o Atromitos, com 16 pontos, em seis jogos, enquanto AEK e Olympiacos somam 13.