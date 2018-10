Vichai, o magnata que sonhou e fez vibrar uma cidade

Empresário tailandês morreu este sábado, num acidente de helicóptero junto ao estádio do Leicester

Foi no verão de 2010 que a Europa começou a ouvir falar de um tal Vichai Srivaddhanaprabha, empresário tailandês, dono de uma fortuna avultada, e que tinha acabado de comprar o Leicester City, da segunda divisão, clube pelo qual pagou cerca de 43 milhões de euros, uma pequena migalha na fortuna do empresário, avaliada 4,3 mil milhões de euros.

Foi através da King Power, o principal patrocinador do Leicester, que Vichai construiu fortuna. A marca é uma loja de retalho na Tailândia, líder no mercado duty-free, um negócio que fez de Srivaddhanaprabha o terceiro homem mais rico do país. Foi com esse dinheiro que se virou para o futebol na Europa.

Quando comprou o Leicester, em 2010, o clube estava no Championship e tinha o sonho de voltar à Premier League. Prometeu levar o clube de volta ao topo e conseguiu-o na época 2013/14, altura em que já contava com nomes como Kasper Schmeichel, Wes Morgan e as estrelas emergentes Danny Drinkwater, Riyad Mahrez ou Jamie Vardy.

Duas épocas depois, em 2015/16, aconteceu o impensável. Numa liga com Chelsea, Tottenham, Manchester City, Arsenal, Liverpool e Manchester United, foi o modesto Leicester a festejar o título, numa campanha liderada por Claudio Ranieri e que atraiu as atenções do mundo para o que se passava na cidade a cerca de 150 quilómetros de Londres.

Mais que reerguer um clube, Vichai Srivaddhanaprabha ajudou uma cidade a vibrar. Atraiu jogadores para o clube com ordenados de topo, investiu milhões no clube, desde atletas a infraestruturas. Para os adeptos, era uma figura de destaque, com gestos como doar 2,5 milhões de euros para a construção de um hospital pediátrico. Mais simples ainda, não eram raras as ofertas de cerveja aos adeptos que iam assistir aos jogos do Leicester City.

A imagem de marca era o helicóptero de luxo, um Agusta Westland AW169, que marcava presença no centro do relvado depois dos jogos do Leicester. Era nesse aparelho que Vichai deixava o Estádio King Power depois dos jogos, sempre acompanhado de convidados ou familiares. Foi o que fez este sábado, depois do empate frente ao West Ham (1-1). Pouco depois de levantar voo, o aparelho despenhou-se num parque de estacionamento no exterior do estádio. Morreram cinco pessoas. Vichai Srivaddhanaprabha era um dos ocupantes e a sua morte deixa uma cidade, e todo o futebol inglês, de luto.