Verratti: "Às vezes era complicado entender Emery..."

Jogador do PSG comentou a mudança de treinadores no clube de Paris.

Marco Verratti avaliou a nova época do Paris Saint-Germain e as mudanças no clube francês, nomeadamente a mudança no banco. Unai Emery deixou o campeão francês para assinar pelo Arsenal, entrando o alemão Thomas Tuchel para o seu lugar. Depois da saída do espanhol, Verratti assumiu que as coisas nem sempre foram fáceis com Emery.

"Tuchel parece Ancelotti porque está muito perto dos jogadores. Gostamos que seja muito direto e que te diga as coisas, mesmo que não gostes de as ouvir. É boa pessoa e ajuda-te a dar tudo. Trabalha muito e quer sempre o melhor para nós e a verdade é que este ano entendemo-nos bem com o treinador. Todos os treinadores têm uma forma diferente de se aproximar dos jogadores e às vezes as coisas eram complicadas com Emery", afirmou, em entrevista ao jornal Le Parisien.

O médio falou também sobre algumas proibições impostas por Tuchel. "É verdade que Tuchel proibiu os refrigerantes e as sanduíches. Na minha primeira viagem no autocarro fomos até Nice, pedi uma Coca-Cola e não havia nenhuma", recordou.