"Vejo Neymar de regresso, mas mais de branco do que de azul e grená"

Reforço do Atlético Bilbau que partilhou o balneário com o brasileiro acredita que ainda vai ver Neymar no Real Madrid.

Yuri Berchiche não tem dúvidas: Neymar vai voltar a jogar em Espanha, mais cedo ou mais tarde. Em entrevista ao programa El Larguero, o lateral-esquerdo, contratado pelo Atlético Bilbau ao Paris Saint-Germain, falou sobre a relação que desenvolveu com o craque brasileiro no balneário do campeão francês.

"Vejo-o de regresso, mas mais de branco do que de azul e grená. Foi muito feliz em Barcelona, mas se voltar vejo-o ir mais por ali... Ele gosta muito de La Liga, conheço-o bem e tenho uma ótima relação com ele, é um rapaz fantástico", afiançou Berchiche, que custou 24 milhões de euros aos cofres do Atlético Bilbau.

Neymar, a iniciar a segunda época no PSG, representou o Barcelona durante quatro temporadas, entre 2013 e 2017.