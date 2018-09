VAR no olho do furacão em Espanha: onze casos que estão a causar polémica

Onze queixas relativas ao VAR que estão a dar que falar em Espanha.

A introdução do videoárbitro na Liga espanhola está a dar que falar e não pelos melhores motivos. Num trabalho publicado pelo jornal Marca são expostas onze queixas relativas ao VAR que estão a causar polémica em Espanha e não só com o Barcelona como parte queixosa.

Antes de mais, os espanhóis fazem referência à expulsão de Lenglet no empate entre Barcelona e Girona (2-2). Gil Manzano, o árbitro no centro das muitas queixas do Barcelona, exibiu o cartão vermelho direto a Lenglet ainda na primeira metade do encontro, considerando que o jogador deu uma cotovelada a Pere Pons. "Nem o jogador do Girona se apercebeu de uma ação sancionada pela tecnologia, para desespero dos jogadores do Barcelona", pode ler-se.

O golo de Asensio ao Espanhol, o único da vitória merengue, foi anulado por Mateo Lahoz antes de ser validado pelo VAR. O golo tinha sido anulado por fora de jogo, decisão revertida após intervenção da ferramenta de auxílio à arbitragem.

As queixas do Valladolid em Vigo são também expostas na peça do jornal Marca. A equipa de Valladolid diz-se vítima "do pior VAR da história do futebol", uma vez que saíram três jogadas polémicas do jogo (3-3): uma mão de Maxi no segundo golo do Celta; um alegado puxão de Kiko Olivas na área; e, por fim, um segundo amarelo por mostrar a Juncà.

Em quarto lugar, a Marca faz referência a um ex-FC Porto que fez história na Liga espanhola. Abdoulaye Ba tornou-se no primeiro jogador a ver vermelho direto por intermédio do VAR, durante a derrota do Rayo Vallecano frente ao Alavés.

O golo anulado a Ben Yedder, do Sevilha, frente ao Getafe é também tido como uma jogada polémica. O VAR anulou o golo marcado ao minuto 50 e o clube acabou por perder o jogo por 2-0. "Pode ver-se que o avançado francês não estava fora de jogo por 11 centímetros", afirma a Marca.

O VAR acabou também por assinalar grande penalidade no jogo entre Alavés e Espanhol após alegada falta de Laguardia a David López, numa altura em que o árbitro tinha mandado seguir o jogo.

O choque entre Pau López e Roque Mesa é também mencionado pela Marca, sendo que a jogada acabou com a expulsão de Roque Mesa através do VAR. "O VAR deve ter bebido umas cervejas, o VAR está cá para fazer justiça", pode ler-se.

Em oitavo lugar, a Marca menciona o golo fantasma de Granero. "Ficou a dúvida se a bola tinha ou não ultrapassado a linha de golo por completo. Reviu-se a ação e acabou por se conceder o golo", lê-se no jornal espanhol.

O golo anulado a Keko ao minuto 92 do jogo, que daria o empate ao Valladolid, foi também muito contestado, tal como duas retificações a Mateu Lahoz durante o jogo entre Rayo Vallecano e Sevilha.

Por fim, a Marca faz referência ao suposto penálti de Bruno a Asensio, logo na primeira jornada da Liga espanhola. "Estrada Fernández fez um gesto inequívoco com o qual deixava claro que não era penálti, sem saber se o VAR podia determinar se era infração ou não", rematou.