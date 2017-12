VAR no Mundial por decidir, mas FIFA está convencida: "Resultados encorajadores"

Presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse que "antes de mudar as leis do jogo" os agentes do futebol devem pensar "centenas de vezes". Videoárbitro alvo de grandes elogios.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse que "antes de mudar as leis do jogo" os agentes do futebol devem pensar "centenas de vezes", elogiando ainda as experiências e desempenhos do videoárbitro (VAR). "Devemos proteger o jogo e devemos investir na sua proteção. Por esse motivo, antes de mudarmos qualquer coisa nas leis, devemos ter muito, muito, muito cuidado e devemos pensar nisso não apenas uma, duas ou três vezes, mas centenas de vezes", advertiu, numa conferência no Dubai.

Para melhorar o jogo, o dirigente entende que a inclusão do videoárbitro foi uma "decisão acertada": "O período do teste do VAR terminará em alguns meses, e os resultados até agora foram muito encorajadores, muito positivos".

"Decisões que foram tomadas erradamente foram alteradas. Às vezes leva alguns segundos extra (...), mas acho que o VAR será um bom investimento para o futebol moderno (...), pode ser usado em qualquer lugar do mundo para ajudar e auxiliar os árbitros", elogiou.

O melhor d'O JOGO no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade O Jogo. Subscrever

Nesta época, Alemanha, Itália e Portugal são alguns dos países que utilizam o VAR, sendo que a polémica em torno da arbitragem não diminuiu, mantendo-se regulares controvérsias agora também em torno da fiabilidade do videoárbitro. Mais do que ser abandonado, a tendência internacional tem sido a de melhorar o sistema.

A FIFA, que tem de decidir se apresenta o VAR no Campeonato do Mundo de 2018, na Rússia, tem acompanhado estas experiências de perto.