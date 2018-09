"VAR? Há um processo de teste e tivemos o azar de ser os porquinhos da Índia"

Treinador do Sevilha voltou a criticar a ação do videoárbitro, desta feita em relação ao jogo com o Getafe.

Depois de ter dito, em relação ao videoárbitro, que era melhor "arbitrar no BAR, com 'B', a beber umas cervejas", o treinador do Sevilha voltou à carga nas críticas ao sistema, desta feita sobre a ação do mesmo no jogo com o Getafe, que o clube andaluz perdeu por 2-0.

"Vamos em quatro jornadas e as piores decisões têm sido sempre contra nós. Há um processo de teste e tivemos o azar de ser os porquinhos da Índia", afiançou Pablo Machín, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro entre o Sevilha e o Standard Liège, a contar para a fase de grupos da Liga Europa.

"Podíamos estar melhor na Liga, mas vamos não tentar depender desses erros ou acertos do VAR. É difícil arbitrar, mas não pensámos que fosse tão difícil verificar as ações do VAR", acrescentou o treinador dos portugueses Daniel Carriço e André Silva.