VAR em Inglaterra: reações ao lance polémico

Murray garante não ter havido mão na bola, mas Hodgson não tem tanta certeza.

O jogo entre Brighton e Crystal Palace fez história ao tornar-se no primeiro jogo a contar com a assistência do videoárbitro (VAR) em Inglaterra. A partida terminou com uma vitória do Brighton por 2-1 sem qualquer intervenção do VAR - Andre Marriner, árbitro da partida, não recorreu ao sistema -, ainda que o lance do golo da vitória tenha deixado algumas dúvidas devido a um alegado toque com a mão na bola de Murray antes de introduzir o esférico na baliza.

No final da partida, o autor do golo da vitória garantiu que o golo foi legal, referindo que, caso contrário, o VAR tê-lo-ia anulado. "Não foi o meu braço, creio que o VAR teria anulado o golo se tivesse tocado na minha mão. Penso que foi a minha anca ou o meu joelho que tocou na bola. Assim que fiz o gesto, percebi que não foi o meu braço, não tenho qualquer dúvida", referiu Murray à imprensa após a partida.

Roy Hodgson, treinador do Crystal Palace, afirma que "tem que acreditar" que o VAR analisou corretamente o lance que, na sua opinião, "parece ter sido mão na bola". "Merecíamos o empate mas o Brighton lançou o Murray e marcou o golo ao cair do pano. Tenho que acreditar que o VAR analisou bem o lance, é de difícil análise mas parece mão na bola. No entanto, se vires outra vez, também pode não existir... Tenho de dar os parabéns ao VAR, só espero que tenha assistido bem o árbitro e que tenha tomado a decisão correta", apontou.