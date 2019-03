Van der Vaart aconselha Bale a ser egoísta

"Às vezes é preciso ser um c*****", disse o ex-colega do galês no Tottenham

O holandês Van der Vaart, que se retirou em novembro, conviveu com Gareth Bale nas suas duas últimas épocas no Tottenham, antes do galês se mudar para o Real Madrid, e em declarações ao "Evening Standard" deu-lhe um conselho: "Pode ser estranho, mas na Holanda dizemos que às vezes é preciso seres um c*****. Podes ser um c***** pela positiva. Ele custou 100 milhões, pagaram muito dinheiro e por isso tem de ser assim. No último ano no Tottenham marcava todos os livres. Decidia tudo! É isso que tem de fazer no Real Madrid. Sei que é difícil porque há muitos jogadores bons, mas tem de fazer mais".

Bale nunca saiu da sombra de Cristiano Ronaldo e nem com a saída do português assumiu o papel de líder e estrela da companhia que dele se esperava e cujo preço assim o pedia. Recentemente tem mesmo sido assobiado, foi suplente durante algum tempo, e Van der Vaart não o b~e com força mental para superar o mau momento. "É um grande jogador mas é uma pessoa que tem se sentir confiante. Sentir que é bem-vindo. Mas eu sei que o Real Madrid é um clube complicado quando não jogas bem. Não interessa se és o Ronaldo, o Bale ou o Van der Vaart. Tem de saber lidar com a pressão e não sei se ele consegue. Como adepto do Tottenham até gostava quie ele dissessse 'ok, vou voltar'. Mas duvido que aconteça", comentou. o antigo internacional holandês, que também representou o Real Madrid.