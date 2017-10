Valverde: "Todos sabemos quem é o melhor do mundo"

Treinador do Barcelona dispensa a Bola de Ouro ou a de Prata ou a de Bronze: não serão as distinções da FIFA a dizer-lhe o que já sabe. Com ou sem troféu, para ele, Messi é o melhor de todos.

Para Ernesto Valverde, é irrelevante quem venha a ser distinguido pela FIFA com a Bola de Ouro. O treinador do Barcelona afirmou, esta quarta-feira, que não tem quaisquer dúvidas de que o melhor futebolista do planeta é Messi, mesmo que Cristiano Ronaldo, também nomeado, seja um dos principais favoritos à conquista do troféu: "Todos sabemos quem é o melhor do mundo. O troféu não é uma questão que me preocupe demasiado. Eu já sei qual é o melhor. Não me importa uma bola a mais ou a menos. Nem de ouro, nem de prata nem de bronze".

A questão surgiu durante a conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Olympiacos, para a Liga dos Campeões, um desafio "emocionante", admitiu Ernesto Valverde, que tem um passado feliz no clube grego, onde foi "muito feliz": "Fui muito acarinhado, ali. É um clube acostumado a ganhar".

O atual treinador do Barcelona estimulou esse hábito com a conquista de três campeonatos e duas taças, registo que ajuda a explicar por que razão é adorado pelos adeptos gregos. "O carinho é recíproco, os gregos sempre foram fenomenais comigo. E mais importante do que lá ganhei são as pessoas que conheci", afirmou, de regresso à casa grega no papel de adversário.