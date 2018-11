Valverde desobedeceu ao Barcelona na hora de castigar Dembélé

Treinador recusou-se a seguir o plano definido pela direção do Barcelona para sancionar o extremo francês.

Ousmane Dembélé tem causado dores de cabeça ao Barcelona e têm sido muitas as reuniões em torno do futuro do extremo francês, que na última quinta-feira faltou aos treinos e esteve em parte incerta durante mais de uma hora. Quando foi finalmente localizado por um delegado do clube, Dembélé desculpou a sua ausência com uma "dor de barriga", explicação que não convenceu o clube. Face à atitude do francês, a direção do Barcelona terá decidido sancionar o jogador com uma multa pesada - cerca de 10 mil euros -, mas Ernesto Valverde não seguiu o plano.

De acordo com o jornal As, o treinador do Barcelona tinha várias opções em cima da mesa, entre as quais a multa acima referida e também a possibilidade de afastar o jogador durante uma semana como medida adicional. Porém, Valverde optou por castigar o jogador desportivamente, deixando-o de fora da convocatória para o jogo diante do Bétis, que os catalães acabaram por perder. O jornal explica que o treinador considera "que esse tipo de sanções tem pouco resultado, ainda menos num jogador jovem", pelo que afastar Dembélé da convocatória diante dos colegas teria "um efeito mais duro".