Valência confirma bom momento com Gonçalo Guedes a titular

Extremo português participou na vitória sobre o Rayo Vallecano.

O Valência confirmou este sábado o bom momento que atravessa, ao receber e vencer o Rayo Vallecano por 3-0, em partida da 13ª jornada da Liga espanhola.

Com Gonçalo Guedes no onze titular, a equipa "che" abriu as contas no Mestalla à passagem do minuto 35, por intermédio de Santi Mina. Já no segundo tempo, o avançado espanhol chegaria ao bis, aos 61' e, aos 78', já depois da saída de Guedes (72'), Gameiro fixou o resultado final.

Aos 81', o central português Rúben Vezo substituiu Carlos Soler. Do lado do Rayo, Bebé foi lançado no segundo tempo, ao minuto 58.

Com este resultado, o Valência passou a somar 17 pontos em 13 jornadas e é nono classificado. O Rayo Vallecano tem 7 pontos e é penúltimo.