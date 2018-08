Uruguai chama Coates e deixa Maxi de fora

O carrasco de Portugal no Mundial enfrenta o México no dia 7 de setembro

Fabián Coito, treinador que sucedeu a Óscar Tabárez na seleção do Uruguai fez a primeira convocatória, numa lista de 25 nomes que inclui um jogador a atuar em Portugal: Coates, central do Sporting.

Pelo contrário, Maxi Pereira, lateral direito do FC Porto, não foi chamado para o compromisso particular com o México, agendado para o dia 7 de setembro, nos Estados Unidos da América.

Maxi é o jogador que mais vezes vestiu a camisola da seleção do Uruguai, com 125 internacionalizações. O jogador dos azuis e brancos, de 34 anos, esteve presente no Mundial da Rússia, onde os charrúas afastaram Portugal nos oitavos de final, mas não somou qualquer minuto.

Não obstante, durante o Campeonato do Mundo, Maxi admitiu a hipótese de deixar a seleção. "Estou a pensar nisso há algum tempo e ainda não tomei uma decisão, mas pode ser que me retire, sim", afirmara o defesa no último mês de junho.