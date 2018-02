Unai Emery: "Saí quando Neymar cortou o bolo"

Treinador do PSG destaca a importância do convívio que envolveu toda a equipa do PSG na festa de aniversário de Neymar.

Neymar juntou no domingo os companheiros na festa do 26ª aniversário, num convívio que também contou com o treinador Unai Emery. Na antevisão ao encontro com o Sochaux, da Taça de França, o treinador do PSG foi questionado sobre o encontro do grupo e deixou uma curiosa revelação.

"Fui dos primeiros a sair, por volta da meia-noite. Neymar cortou o bolo e fui. É bom para o espírito coletivo. Hoje, todos estão com o jogo de amanhã no pensamento. Quando se joga a meio da semana, os jogadores não têm muito tempo para desfrutar de momentos fora do futebol. Confio nos meus jogadores, são grandes profissionais", declarou Emery.

"Há 30 anos, não havia redes sociais. Quando um jogador estava a celebrar o aniversário era mais privado. Ontem, foi importante que toda a equipa estivesse junta. O presidente, Antero Henrique, o pessoal e toda a equipa estava com Neymar, que vivia um momento importante. Foi bom. Agora, o mais importante é o treino e o jogo de amanhã", disse ainda o espanhol.