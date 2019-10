Um reforço do Sevilha em apuros: "Será um fracasso do diretor desportivo"

Luuk de Jong tarde em marcar golos, é alvo de críticas, mas a confiança do clube mantém-se.

O Sevilha perdeu por quatro golos sem resposta em casa do Barcelona e há um jogador que tem sido alvo de críticas: Luuk de Jong. O avançado holandês, reforço para esta temporada, leva sete jogos pela equipa orientada por Lopetegui e ainda não marcou qualquer golo.

"A aposta no De Jong é uma decisão do treinador. Sabemos que é muito difícil não ligar aos rumores que correm na rua e na comunicação social, mas o Luuk é um jogador frio, capaz de assumir este momento. Não é um tema que me tire o sono. Tenho muita confiança no De Jong, o golo chegará mais tarde ou mais cedo. Com o Kanouté também se dizia que era um avançado sem golo, sem entrar em comparações. O Luis Suárez esteve quase dois anos sem fazer golos na Champions fora de Camp Nou. Se é uma desculpa? Não", afirmou Monchi, diretor desportivo do Sevilha.

"Lopetegui faz o que acredita que é melhor para a equipa, a 100 por cento. Toma a decisão que acredita que é melhor para a equipa. De certeza que o treinador é o primeiro que gostaria de pensar que o Dabbur é melhor do que o De Jong, mas isso vê-se no dia a dia. Se eu tivesse de voltar a contratar o de Jong, contratava outra vez", vincou o dirigente. "Se Luuk não faz golos será um fracasso do diretor desportivo", atirou Monchi.

De Jong, refira-se, é internacional holandês e na última temporada foi goleador do PSV, com 32 golos em 43 jogos.