Um herói entre as outras quatro vítimas do desastre de Leicester

Queda de helicóptero no exterior do estádio do Leicester City vitimou dono do clube

O mundo do futebol chora a morte de Vichai Srivaddhanaprabha, empresário tailandês dono do Leicester City, vítima de um acidente de helicóptero no exterior do estádio do clube no sábado, 27 de outubro.

No entanto, o mesmo acidente fez mais quatro vítimas. A começar por dois assistentes pessoais do empresário. Nusara Suknamai tinha 33 anos e foi Miss Tailândia Universo em 2005. Trabalhava no clube há algum tempo e era uma figura das redes sociais, com cerca de 15 mil seguidores no Instagram, onde colocava fotos de viagens, fitness e, claro, do Leicester.

O outro assistente de Vichai era Kaveporn Punpare, de 31 anos natural de Banguecoque, que trabalhava com o empresário em vários ramos da atividade do tailandês.

As restantes duas vítimas eram os pilotos de avião, um deles já apelidade de herói. Eric Swaffer, de 53 anos, e a namorada Izabela Lechowicz, de 46 anos, estavam aos comandos do Agusta Westland AW169 e, segundo relatos de quem assistiu ao acidente, evitaram uma tragédia maior. O jogo entre o Leicester e o West Ham tinha terminado há cerca de uma hora e ainda havia muita gente no exterior do estádio, com os parques de estacionamento ainda com mutias viaturas. O piloto, ao aperceber-se da possibilidade de acidente, terá desviado o helicóptero para uma zona deserta, evitando a multidão e uma tragédia que podia ter sido ainda maior.