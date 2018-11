Um golo de Hassan dá a vitória ao Olympiacos

Pelo Olympiacos alinharam dois futebolistas portugueses

O Olympiacos, orientado pelo treinador Pedro Martins, venceu no terreno do Aris por 1-0, em jogo da nona jornada da Liga grega, subindp ao terceiro lugar, a quatro pontos do líder PAOK.

Um golo do avançado egípcio Ahmed Hassan, ex-Braga, aos 67 minutos, foi suficiente para o Olympiacos assegurar os três pontos e a subida ao terceiro lugar do campeonato, relegando o AEK, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, para a quarta posição.

Pelo Olympiacos alinharam dois futebolistas portugueses, o guarda-redes José Sá, ex-FC Porto, e o extremo Daniel Podence, ex-Sporting, durante os 90 minutos, enquanto no Aris, também jogaram o central Hugo Sousa, e o extremo Bruno Gama, que seria substituído aos 83.

O PAOK, eliminado pelo Benfica no play-off da Liga dos Campeões Europeus, lidera o campeonato com 23 pontos, seguido do Atromitos, com 21, do Olympiacos, com 19 e do AEK Atenas, com 17.