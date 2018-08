Um golo apenas isola o Barcelona no topo da classificação

No outro jogo do dia, o Atlético de Madrid conseguiu o primeiro triunfo no campeonato

Um golo do extremo francês Dembele diante do Valladolid permitiu ao Barcelona vencer e isolar-se provisoriamente na liderança da liga espanhola , num dia em que o Atlético de Madrid ganhou o primeiro jogo na prova

Os catalães, com o lateral português Nelson Semedo a não sair do banco de suplentes, sofreram bastante para sair do Estádio José Zorrilla com o triunfo (1-0) e quase viram o Valladolid chegar ao empate nos descontos, por Keko, mas o lance acabou invalidado, depois de o árbitro ter recorrido ao videoárbitro.

A segunda vitória em outros tantos encontros foi alcançada aos 57 minutos, pelo internacional francês Dembele, que finalizou de forma eficaz uma assistência de Sergi Roberto.

Os campeões espanhóis ainda introduziram a bola por uma segunda vez na baliza dos anfitriões, por Suarez, aos 83, mas a jogada foi anulada por fora de jogo do uruguaio.

No outro jogo do dia, o Atlético de Madrid conseguiu o primeiro triunfo no campeonato, depois do empate na estreia com o Valência, ao derrotar no Wanda Metropolitano o Rayo Vallecano, por 1-0, num desafio decidido pelo avançado gaulês Antoine Griezmann, aos 63 minutos, na sequência de um passe de Stefan Savic.

O internacional português Gelson Martins foi opção para o técnico Diego Simeone nos 'colchoneros' a partir dos 76 minutos, substituindo, precisamente, o autor do golo. Foi já com o extremo luso em campo que os adeptos do Atlético viram o guardião Oblak salvar a equipa com duas enormes defesas ao 'cair do pano'.

Por fim, o Bétis de Sevilha, do médio português William Carvalho, que foi titular na formação treinada por Quique Sétien, não foi além de um empate a zero na deslocação ao terreno do Alavés e continua, assim, sem vencer na liga espanhola, somando este sábado o primeiro ponto na competição.

O Barcelona segue na primeira posição, com seis pontos em dois encontros, enquanto Atlético de Madrid e Real Sociedad seguem na perseguição, com quatro pontos.