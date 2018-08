Um golaço, um penálti falhado e André Silva: Barcelona conquista Supertaça

O Barcelona conquistou a Supertaça Espanhola

O Barcelona derrotou o Sevilha por 2-1 e conquistou a Supertaça de Espanha. Num jogo em que Nélson Semedo foi titular e que ficou marcado pela estreia de André Silva no Sevilha - entrou aos 60 minutos -, a equipa andaluz adiantou-se no marcador logo aos nove minutos, na sequência de um golo de Sarabia.

Piqué, aos 42 minutos, empatou as contas e Dembelé, com um golaço de fora de área, fechou as contas, aos 79'. Em cima do minuto 90, Ben Yedder dispôs de uma grande penalidade para empatar o desafio, mas o avançado do Sevilha permitiu a defesa a Ter Stegen.