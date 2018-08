Um dos maiores amigos de Aguero em Inglaterra joga no rival do City

Revelação do avançado argentino está a incendiar as redes sociais.

Sergio Aguero terá sempre um lugar reservado na história do Manchester City. O avançado de 30 anos é o melhor marcador da história do clube campeão inglês e foi figura crucial nos títulos recentes do emblema "citizen". No entanto, em entrevista ao Mirror, "El Kun" fez uma revelação que não caiu no goto dos adeptos do City.

"Saio bastante com o David [De Gea], porque jogámos juntos no Atlético de Madrid. Criámos uma boa amizade lá, mas agora ele joga no United e eu no City", referiu Aguero, para desgosto de muitos apoiantes do City, que expressaram desagrado nas redes sociais por verem um dos seus principais ídolos com uma relação próxima ao guarda-redes do clube vizinho e grande rival.