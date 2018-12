Um adepto morto na sequência dos incidentes em San Siro

Autoridades italianas confirmaram, esta quinta-feira, a morte, por atropelamento, de um indivíduo de 35 anos. Não resistiu aos ferimentos. Quatro outros foram esfaqueados, antes do Inter-Nápoles.

Os confrontos entre adeptos do Inter de Milão e do Nápoles, no exterior do estádio de San Siro, antes do jogo da liga italiana que a equipa da casa venceu (1-0) provocaram um morto. A informação foi confirmada, esta quinta-feira, pela polícia local, segunda edição online do jornal La Gazzetta dello Sport. A vítima, de 35 anos, terá sido atropelada por uma carrinha que transportava adeptos do Nápoles.

De acordo com relatos, o veículo que se dirigia para o estádio terá sido bloqueado por ultras armados do Inter. Os ocupantes terão saído para enfrentá-los e a vítima mortal terá sido atingida posteriormente, quando a carrinha se afastava da zona dos incidentes. Transportado ao hospital de San Carlo, em risco de vida, o adepto do Inter ainda foi submetido a cirurgia, mas, não resistiu aos ferimentos.

As autoridades italianas estão a tentar reconstituir os violentos incidentes que precederam o Inter-Nápoles, nos quais estiveram envolvidos cerca de 60 adeptos e dos quais resultaram, além da vítima mortal, quatro feridos por esfaqueamento, todos do Nápoles.