UEFA anunciou terceira prova europeia de clubes. Mas, afinal o que é a Liga Europa 2?

A Liga Europa 2 é destinada a clubes de países com menor representatividade e terá uma fase de grupos com 32 participantes, o mesmo acontecendo com a Liga dos Campeões e a Liga Europa (que atualmente tem 12 grupos e 48 clubes). A nova competição arranca na época 2020/21, altura em que serão introduzidas novidades nas outras provas.

No novo formato, os terceiros classificados da fase de grupos da Champions deixam de ter acesso direto à Liga Europa, passando a disputar um play-off frente aos segundos classificados das "poules" de uma Liga Europa já reduzida a 32 clubes, desaparecendo a fase dos dezasseis avos de final. O play-off entre clubes de diferentes competições é criado com a Liga Europa 2 e importado para as provas existentes.

Voltemos à Liga Europa 2. Terá 141 jogos, será disputada à quinta-feira, possivelmente com jogos às 15h30, e o vencedor apura-se diretamente para a Liga Europa na época seguinte. A UEFA já terá decidido a forma de qualificação mas ainda não anunciou, garantindo apenas que haverá pelo menos 34 países representados nas provas que organiza, em vez dos 26 (mínimo garantido) atuais.

Os terceiros classificados da fase de grupos da Liga Europa também passam a ter hipótese de continuarem a competir, embora descendo de divisão: jogam um play-off frente aos segundos classificados da Liga Europa 2 e poderão seguir nesta prova.

A Liga dos Campeões continuará a ser disputada às terças e quartas-feiras e a Liga Europa às quintas, podendo esta última também a sofrer alterações no tocante aos horários.

A UEFA pretende que as finais das três provas de clubes sejam jogadas na mesma semana, devendo a da nova competição ser disputada na quarta-feira, a da Liga Europa na quinta, e a da Liga dos Campeões no sábado.

Segundo o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, "nasceu do constante diálogo com os clubes através da Associação Europeia de Clubes" e tornará "as competições de clubes da UEFA mais inclusivas do que nunca, com mais jogos para mais clubes e com mais federações representadas na fase de grupos".

André Agneli, presidente da ECA, também se congratulou com a criação da Liga Europa 2 e colheu dividendos: "Estou muito contente pelo facto de o Comité Executivo da UEFA ter concordado com as mudanças que os membros da ECA solicitaram. Acreditamos que este resultado garante que as competições da UEFA continuem a desenvolver-se de maneira justa e equilibrada".

DESTAQUES

O formato será de oito grupos de quatro equipas, seguidos dos oitavos-de-final, quartos-de-final, meias-finais e final.

Uma ronda de eliminatórias adicional será disputada antes dos oitavos-de-final entre as equipas que ficaram em segundo lugar nos respetivos grupos e os terceiros classificados da Liga Europa.

A nova competição contará com 141 partidas durante 15 semanas, exatamente como a Liga Europa.

O vencedor da nova competição terá direito a participar na Liga Europa na temporada seguinte.

Os novos jogos da competição serão disputados às quintas-feiras. A Liga dos Campeões continua a ser disputada às terças e quartas-feiras, a Liga Europa e a nova competição serão disputadas à quinta-feira com um horário adicional para um número limitado de jogos, em princípio às 16h30, 15h30 em Portugal continental.

Todas as finais das três provas europeias de clubes serão disputadas na mesma semana: quarta-feira (nova competição), quinta-feira (Liga Europa) e sábado (Liga dos Campeões).