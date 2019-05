Tuchel sobre Neymar e Mbappé: "Não posso prometer nada"

Real Madrid continua a ser apontado como o futuro clube dos craques do PSG.

Thomas Tuchel, treinador do PSG, admitiu este domingo que Neymar e Mbappé podem sair do clube parisiense. "Estou habituado a isto. Estamos em maio, o que disser agora pode não ser verdade no próximo mês. As coisas são como são, há muita especulação, o que significa que temos muita qualidade e talento. O meu desejo como treinador é claro. Quero que todos os meus jogadores fiquem no PSG e continuem neste projeto", afirmou à Sky Sports F1 o técnico que renovou até 2021, quando assistia ao Grande Prémio do Mónaco de Fórmula 1.

"O trabalho não está concluído, acaba de começar. O meu desejo é claro, mas não posso prometer nada porque seria ingénuo e não quero ser ingénuo neste negócio", adiantou o treinador alemão quando foi confrontado sobre o futuro de Neymar e de Mbappé.

Segundo a imprensa espanhola, estas declarações alimentam as esperanças do Real Madrid, que tem sido apontado como o possível destino do internacional brasileiro e do internacional francês. Neymar é um sonho antigo do presidente do clube, Florentino Pérez, e Mbappé é uma joia do futebol europeu que naturalmente está na lista de preferências de Zidane, treinador do Real.