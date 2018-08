Três belos golos valem o troféu Joan Gamper ao Barcelona

Os catalães bateram o Boca Juniors por 3-0, com golos de Malcom, Messi e Rafinha

No jogo de apresentação do Barcelona, que serve também para disputar o troféu Joan Gamper, em homenagem ao fundador do clube da Catalunha, a equipa da casa foi mais forte perante o Boca Juniors, ao vencer por 3-0.

Ernesto Valverde ensaiou um onze já relativamente próximo do que poderá abrir o campeonato espanhol, no próximo fim-de-semana, com os reforços Arturo Vidal e Malcom a titulares.

E foi precisamente o avançado brasileiro a abrir o marcador, aos 18', com um remate muito forte e colocado, desde a esquerda, que só parou no fundo da baliza. Aos 39' foi a vez de Messi balançar as redes, num chapéu que não deu hipóteses ao guarda-redes da equipa argentina, Andrada.

Na segunda parte, já com todas as substituições feitas no Barcelona e com Nélson Semedo em campo (foi lançado ao intervalo), Rafinha replicou o golo do Messi: aos 67', o espanhol levantou a bola sobre o guarda-redes e encostou de seguida para o último golo da tarde em Camp Nou.