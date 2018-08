Treinador do Nice confirma: "Balotelli quer sair"

Patrick Vieira admitiu que o avançado quer sair do clube e, por isso, é improvável que se mantenha no clube.

Balotelli não jogou e nem sequer esteve no banco de suplentes, na estreia do Nice no campeonato francês, este sábado, e agora já se sabe o porquê.

De acordo com o treinador, Patrick Vieira, Balotelli quer deixar o clube: "O jogador quer sair, por isso é improvável que permaneça aqui. Queremos jogadores cujo desejo é seguir em frente com o clube. É uma situação complicada, mas o Nice fará o que for possível para ajudá-lo a sair".

Na época passada, o avançado marcou 26 golos em 38 jogos.