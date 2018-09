Tottenham vence e ultrapassa Manchester United

Com este resultado, o Tottenham subiu ao quinto lugar, ultrapassando o Manchester United de José Mourinho.

O Tottenham venceu este sábado em casa do Brighton por 2-1, em encontro da sexta jornada da Liga inglesa, e subiu ao quinto lugar, ultrapassando o Manchester United, de José Mourinho, que empatou com o Wolverhampton.

Um golo de penálti de Harry Kane, aos 42 minutos, e outro do argentino Lamela, assistido por Rose, aos 76, deram a vitória aos londrinos no reduto do Brighton, que ainda reduziu pelo francês Knockaert, nos descontos, aos 90+3.

O resultado, conseguido na ressaca da derrota por 2-1 com o Inter de Milão para a Liga dos Campeões, deixa os spurs no quinto lugar, com 12 pontos, enquanto os seagulls seguem no 13.º, com cinco.

Antes, o United cedeu terreno na receção ao Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, com os visitantes a empatarem com o primeiro golo de João Moutinho no clube.

O médio brasileiro Fred, que se estreou a marcar, deu vantagem aos red devils, aos 18 minutos, a passe do francês Pogba, mas os Wolves, com Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho (saiu aos 80), Diogo Jota (substituído aos 87) e Hélder Costa (deu lugar a Traoré aos 75) no onze, responderam no segundo tempo.

Aos 53 minutos, o mexicano emprestado pelo Benfica Raúl Jiménez recebeu na área de Hélder Costa e segurou a defesa contrária, assistindo para o remate em arco de Moutinho, que deu um ponto ao Wolverhampton, que já tinha segurado a outra formação de Manchester, o campeão City (1-1).

Num jogo bem disputado e com várias oportunidades de parte a parte, é a equipa recém-promovida fica com mais motivos para sorrir, chegando aos nove pontos, no 10.º lugar, mantendo-se a um do United, sexto, já a oito da liderança.

À mesma hora, o campeão inglês foi a Cardiff golear por 5-0, com o português Bernardo Silva em destaque, ao assistir para o primeiro golo, do 'capitão' argentino Sergio Aguero (32 minutos), antes de assinar o 2-0, três minutos depois.

O extremo luso respondeu a um cruzamento do alemão Leroy Sané com um cabeceamento, que fez a bola sobrevoar o guarda-redes Etheridge.

Aos 44 minutos, o alemão Gundogan fez o terceiro, antes de assistir o argelino Mahrez, aos 67, na estreia a marcar do ex-Leicester, que 'bisou' aos 89, perante o 19.º classificado, com apenas dois pontos.

Os citizens estão no segundo lugar com 16 pontos, a dois do Liverpool, que hoje bateu em casa o Southampton, de Cédric Soares, com golos de Hoedt (na própria baliza aos 10), Matip (21) e do egípcio Salah (45).

Os reds seguem no topo com o pleno 18 pontos, correspondente a seis vitórias em seis jogos, enquanto o Southampton é 14.º, com apenas cinco pontos, os mesmos do Fulham, que empatou a uma bola com o Watford, quarto, no primeiro jogo do dia.

No domingo, o Chelsea pode juntar-se ao Liverpool no topo da tabela, na visita ao West Ham (13:30), enquanto o Arsenal, adversário do Sporting na Liga Europa, recebe o Everton, treinado por Marco Silva (16h00).