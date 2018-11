Tottenham vence e junta-se provisoriamente a Chelsea e Liverpool

Os "Spurs" somam 27 pontos, os mesmos do que o Chelsea, que no domingo recebe o Everton, e do que o Liverpool.

O Tottenham juntou-se este sábado, provisoriamente, às equipas que seguem a dois pontos do Manchester City, líder da liga inglesa, ao vencer por 1-0 no terreno do Crystal Palace, em jogo da 12.ª jornada.

O golo de equipa da casa, que segue com os mesmos pontos de Chelsea e Liverpool, ambos com menos um jogo, foi apontado por Juan Foyth, aos 66 minutos.

Os "Spurs" somam 27 pontos, os mesmos do que o Chelsea, que no domingo recebe o Everton, e do que o Liverpool que será o anfitrião do Fulham, lanterna-vermelha da prova.

O Leicester, com o português Ricardo Pereira a titular, empatou sem golos na receção ao Burnley, marcado por uma homenagem ao presidente do clube, o milionário tailandês Vichai Srivaddhanaprabha, falecido em 27 de outubro na sequência da queda do helicóptero no qual viajava.

No regresso do clube ao seu estádio, o King Power, nas imediações do qual caiu o helicóptero, milhares de adeptos dos "foxes", muitos envergando camisolas com o nome do milionário tailandês, deslocaram-se a pé desde o centro da cidade.

Dentro de campo e depois de cumprido um minuto de silêncio com todos os espetadores a segurarem cachecóis com uma mensagem de agradecimento a Srivaddhanaprabha, falecido, o clube, no qual alinha o português Adrien, não foi além do empate frente ao Burnley, e segue na 10.ª posição da liga inglesa.

O Cardiff recebeu e venceu o Brighton por 2-1, num jogo em que os visitantes jogaram com 10 desde os 34 minutos, devido à expulsão de Stephens, mas não conseguiu sair da zona de despromoção, mantendo-se no 18.º lugar.

Abaixo do Cardiff na tabela, no 19.º lugar, está o Huddersfield, que hoje empatou a um golo com o West Ham.

Um bis de Rondon, que marcou aos sete e aos 40, garantiu a vitória por 2-1 do Newcastle sobre o Bournemouth, que ainda reduziu por Lerma (45+1)

No domingo, disputa-se o jogo grande da jornada, com o líder Manchester City recebe o vizinho United, treinado pelo português José Mourinho.